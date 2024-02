RTL-Recherche | Bei JA-Veranstaltungen in Sachsen fabulieren Teilnehmer über Deportationen

Seit Monaten recherchieren die EXTRA-Reporterinnen Liv von Boetticher und Angelique Geray im Umfeld der Jungen Alternative (JA), der Jugendorganisation der AfD, und dokumentieren dabei, wie verfassungsfeindlich Teilnehmer einer Veranstaltung der JA Sachsen agieren.

Dabei erfahren die Journalistinnen von Ideen zur Abschiebung von Migranten und Juden: „Ich würde die halt erstmal internieren, in ein Ghetto stecken. Die haben die Pflicht, arbeiten zu gehen. Man könnte so Werkstätten zum Beispiel einrichten. Dafür, dass sie Essen bekommen und ein warmes Dach über dem Kopf, müssen sie selbstverständlich eine Leistung erbringen.“

Zur Durchsetzung dieser Vorschläge sei laut Aussagen der Teilnehmer Folgendes notwendig: „Es braucht eine gewisse Gewaltbereitschaft im deutschen Volk. (…) Als Staat würde ich Freiwillige suchen, die zur Not auch bereit sind, auf Frauen und Kinder zu schießen.“ Nach Beobachtungen der EXTRA-Reporterinnen wurden Äußerungen dieser Art im Beisein der jeweiligen JA-Vertreter getroffen, ohne dass diese intervenierten.

Erst am Montag hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD-Nachwuchsorganisation als gesichert extremistische Bestrebung einstufen und behandeln darf (siehe eigener Beitrag)

“Es braucht eine gewisse Gewaltbereitschaft im deutschen Volk”

Bei JA-Veranstaltungen in Sachsen fabulieren Teilnehmer über Deportationen und ihren Weg zu einer vermeintlichen ethnisch homogenen Gesellschaft: „Jede Familie müsste vier Kinder bekommen, von denen mindestens drei über das fünfte Lebensjahr kommen müssten, um dann ihrerseits irgendwann Nachkommen zu zeugen.“

Bei einer Veranstaltung der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) in Sachsen werden die zwei EXTRA-Reporterinnen Liv von Boetticher und Angelique Geray Zeuge besorgniserregender rassistischer sowie antisemitischer Äußerungen. Im Beisein von Mitgliedern der JA Sachsen fabulieren die Teilnehmer nicht nur über Ideen zu Deportationen von Juden und Migranten, sondern auch hierüber: „Es gibt dann Arbeitslager und Wohnlager. Da sollen die was zu essen bekommen und dafür, dass sie eine warme Unterkunft haben, müssen sie was leisten. Das solle so lange gehen, bis die das so überhaben, dass sie von allein in ihre Heimatländer gehen.“

Im EXTRA-Interview erklärt Johannes Varwick, Politikwissenschaftler der Universität Halle, ob und inwieweit derartige Äußerungen noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind: „Es ist zulässig, dass man sagt, ‚ich will weniger Migration haben‘ oder meinetwegen auch ‚mir sind hier zu viele Ausländer‘. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist eine erlaubte Position in einer Demokratie. Nicht zulässig ist aber, wenn man darüber fabuliert, dass man massenhaft Leute remigrieren möchte. Das ist ein Ticket in den Bürgerkrieg, wenn wir Millionen Menschen gewissermaßen die Legitimation abstreiten, hier zu leben. Auch, wenn sie einen deutschen Pass haben.“

Auf Bitte der Reporterinnen um Stellungnahme zu den beobachteten Vorkommnissen hin distanzieren sich sowohl die AfD als auch die JA von verfassungsfeindlichen und menschenverachtenden Aussagen u.a. im Zusammenhang mit Begriffen wie z.B. „Ghettoisierung und Todesstrafe“ und teilen mit, dass solche Äußerungen sowohl ihrer Programmatik als auch den sie leitenden ethischen Überzeugungen widerspreche. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche verfassungswidrige Aussagen von „agents provocateurs“ des Verfassungsschutzes getätigt wurden.

Die ganze Recherche zeigt RTL heute um 22:35 Uhr in EXTRA.