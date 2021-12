RTL verkündet Showspektakel der Superlative – „Gipfel der Quizgiganten“ mit Jauch, Kerner und Co. im Januar

Sie kommen als „Botschafter“ ihrer Erfolgsformate! Die Star-Moderatoren Günther Jauch von „Wer wird Millionär“, Johannes B. Kerner vom „ZDF-Quiz-Champion“ und Guido Cantz von „Quizz Dich auf 1“ treten am 10. und 17. Januar 2022, jeweils um 20:15 Uhr in der neuen RTL-Show „Gipfel der Quizgiganten“ erstmals gemeinsam auf, um gegen die allerbesten Quizkandidat:innen Deutschlands zu spielen. Darunter Gewinner:innen von „Wer wird Millionär“, „ZDF-Quiz-Champion“, „Der klügste Deutsche“, „Gefragt – Gejagt“, „Rette die Million“, „Ich weiß alles“, „Quizduell“, u.v.m.

Weitere Premiere: Schauspielerin Palina Rojinski moderiert das Primetime-TV-Highlight. Gespielt wird in insgesamt drei Runden. Dabei müssen die Teams nicht nur Wissensfragen aus verschiedenen Kategorien wie „Erdkunde“, „Sport“, „Film und Fernsehen“ oder „Unnützes Wissen“ beantworten, auch sind in einer Spielrunde Geschicklichkeit, Ausdauer oder Konzentration gefordert. Wer macht das Rennen und gewinnt im großen Finale? Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die Quiz-Master ab, wandert das Geld in den Jackpot für die nächste Show.

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: „Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen – die besten Quizzer fordern die besten Quiz-Moderatoren heraus. Wir freuen uns auf das Giganten-Treffen mit Günther Jauch, Johannes B. Kerner, Guido Cantz und Palina Rojinski als Moderatorin. Das verspricht großartige Unterhaltung.“

Auch alle Mitwirkenden freuen sich schon auf dieses TV-Event:

Günther Jauch: „Ich bin sicher, dass wir alle drei vor Ehrgeiz brennen werden. Auch deshalb freue ich mich sehr auf dieses TV-Duell!“

Johannes B. Kerner: „Ich freue mich darauf, ausnahmsweise mal als Gast in einer Quizshow zu sein. Und ich werde als Botschafter des ZDF-Quizchampion gemeinsam mit den 2G, also Günther und Guido, alles geben, um die besten Quiz-Kandidaten Deutschlands zu schlagen. Bin schon gespannt, ob wir eine Chance haben.“

Guido Cantz: „Günter Jauch, Johannes B. Kerner und ich – das neue Quiz-Triell von RTL und dazu Palina Rojinski plus die besten Quizzer Deutschlands. Mehr geht nicht. Ich kann es kaum erwarten!“

Palina Rojinski: „Ich freue mich auf meine verantwortungsvolle Aufgabe beim ‚Gipfel der Quizgiganten‘ die altehrwürdigen Meister der Quizshows vertrauensvoll und mit einer Prise Humor und Weiblichkeit an die Hand zu nehmen, und daraus eine richtige Spielwiese zu machen. Und es sollten halt auch nicht alle in der Show graue Haare haben.“

Produziert wird „Gipfel der Quizgiganten“ von Streamwork Produktion GmbH in Zusammenarbeit mit der Riverside Entertainment GmbH.