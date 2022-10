Rudelbildung, Kartenflut, schmeichelhaftes Remis: Der VfL Wolfsburg hat seinen zweiten Sieg in Serie verpasst – aber mit Glück wenigstens einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ging in einer hitzigen Begegnung beim FC Augsburg zwar in Führung, durfte am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) zufrieden sein.