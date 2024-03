Rudi Cerne sieht Verbindung zwischen ZDF-Sendung und Klette-Festnahme

ZDF-Moderator Rudi Cerne sieht einen Zusammenhang zwischen der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette und seiner kurz zuvor ausgestrahlten „Aktenzeichen XY“-Sendung zu dem Thema. „Ich hatte die Festnahme Klettes insgeheim erwartet, weil es sehr viele Reaktionen auf die Sendung gab“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Ort der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die heiße Spur kam zwar laut Ermittlern aus dem vergangenen November und nicht aus der Sendung: „Aber wenn Sie überlegen, dass zwölf Tage nach der Ausstrahlung von `Aktenzeichen XY` die Festnahme passierte, würde es mich schon schwer wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe“, sagte der Moderator.

Cerne sagte außerdem: „Es gab natürlich nach der Sendung auch viele Hinweise, die in Richtung Garweg und Staub gegangen sind.“ Die früheren RAF-Terroristen Burkhard Gerwig und Ernst Volker Staub werden weiter gesucht, beide werden von der Polizei in Berlin oder dem Umfeld vermutet.

Ob er dazu nochmal eine Sendung plant, lässt Cerne offen: „Das wird sich zeigen. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird auf uns zukommen. Das ist die übliche Vorgehensweise bei Fällen, die bei uns präsentiert werden. Dann sind wir logischerweise immer bereit, die Ermittlungen zu unterstützen“, sagte Cerne, der Ende der 1970er-Jahre selbst mal mit einem RAF-Terroristen verwechselt und kurz festgenommen wurde.

„Ich bin am 27. Dezember 1978 am Düsseldorfer Flughafen kurzfristig festgenommen worden“, sagte er dem RND. „Ich habe das Fahndungsfoto damals auch gesehen. Der RAF-Terrorist Christian Klar sah mir sehr ähnlich. Als ich festgenommen wurde, habe ich dem Polizisten sofort gesagt, dass es nur eine Verwechslung sein kann.“ So sei es dann auch gewesen.