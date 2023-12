Rückkehr ins Curt-Frenzel-Stadion | Augsburger Panther statten Rosenheimer Handschuh mit Förderlizenz aus

Die Augsburger Panther haben Kevin Handschuh von den Starbulls Rosenheim mit einer Förderlizenz ausgestattet. Der 20-jährige Außenstürmer hat bereits in der vergangenen Woche seine ersten Trainingseinheiten mit den Panthern absolviert und kann ab sofort auch in der PENNY DEL eingesetzt werden.

Handschuh spielt seit der Saison 2023/24 für Rosenheim in der DEL2. Der 189 cm große und 86 kg schwere Linksschütze hat in 23 Spielen für die Oberbayern fünf Scorerpunkte erzielt (zwei Tore und drei Assists). In der Saison 2022/23 spielte Handschuh bereits fünfmal für die Eisbären Berlin in der PENNY DEL und bestritt auch vier Partien für die Hauptstädter in der Champions Hockey League.

Für den gebürtigen Saalfelder sind Augsburg und das Curt-Frenzel-Stadion keine Unbekannten. Kevin Handschuh war von 2015 bis 2017 im Nachwuchs des Augsburger EV aktiv. Danach wechselte er zu den Eisbären Juniors nach Berlin.

Christof Kreutzer freut sich darüber, dass eine kleine Kooperation mit den Starbulls Rosenheim gestartet werden kann, um sich gemeinsam der Ausbildung junger Spieler zu widmen. Niklas Länger kann in der DEL2 viel Spielzeit bekommen. Kevin Handschuh ist eine weitere Option für uns auf den U23-Positionen in unserem Lineup, besonders während Moritz Elias an der U20-Weltmeisterschaft teilnimmt. Kevin hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen. Sein erster Einsatz für uns wird sicherlich bald kommen.