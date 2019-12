Der deutsche Hersteller Weco ruft Feuerwerkskörper zurück, die gefährlich sein können. Das gab die Europäische Kommission für Verbraucher über ihr Schnellwarnsystem bekannt.

Bei der Nutzung der Weco-Raketen besteht das Risiko von Hörschäden und Verbrennungen, außerdem könnten sie Brände verursachen. Die Feuerwerkskörper sollen laut des EU-Warnsystems teils eine zu flache Flugbahn haben. Teils soll die Explosion verzögert auftreten, was dazu führen könnte, dass Benutzer sich den Raketen wieder nähern und dadurch Verbrennungen erleiden.

Betroffen von dem Rückruf sind die folgenden Feuerwerkskörper und Raketen:

Ghost Scream Rockets (Chargennummer/Barcode: 4047291040076)

Art des Risikos: Die anfängliche Zünddauer ist zu lang. Das Produkt geht nicht aus oder steigt in einem zu flachen Winkel und explodiert in zu niedriger Höhe. Es besteht die Gefahr, dass die Verbraucher zu der Rakete zurückkehren, weil sich die Explosion verzögert, und dann durch eine unerwartete Explosion verletzt werden. Sie können von Teilen des Feuerwerks getroffen werden, was zu Verbrennungen führen könnte. Darüber hinaus ist der Schalldruckpegel der Feuerwerkskörper zu hoch. Überhöhte Geräuschpegel können das Gehör schädigen. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Pyrotechnik-Richtlinie und der einschlägigen europäischen Norm EN 15947.

Party-Fices Pyro-Concept

Modellnummer 201054-48 PF / CE 1395-F2-0316/2015, Barcode: 4047291062924

Der Feuerwerkskörper funktioniert möglicherweise nach der Zündung nicht korrekt. Außerdem sollen die Flammen nicht wieder ausgehen. Raketen und flammbare Stoffe in der Nähe könnten ebenfalls in Brand geraten.

Night Hawk

Modellnummer 350015-48 1008-F2-69249100, Barcode: 4047291047389

Das Produkt kann das Gehör beschädigen, weil der Schalldruckpegel zu hoch ist.

Ghost Scream Rockets Modellnummer 2916 – 1008-F2-69246131, Barcode: 4047291040076

Das Abbrennen der Zündschnur dauert zu lange. Außerdem heben die Raketen möglicherweise nicht ab, steigen in einem zu flachen Winkel und explodieren in zu geringer Höhe. Der Schalldruckpegel ist auch bei diesem Produkt zu hoch, was zu Hörschäden führen könnte.

Rückruf von Feuerwerkskörpern – bereits 2006 gab es eine ähnliche Warnung



Die Pressestelle des Unternehmens war zunächst nicht zu erreichen. Es ist nicht das erste Mal, dass es einen Rückruf von Feuerwerkskörper der Marke Weco gibt. Schon 2006 wurde eine Meldung über das Schnellwarnsystem der Europäischen Kommission für Verbraucher veröffentlicht. Damals waren die Modelle Spider, Viper, Sydney, Rio, Apollo und Cobra betroffen. Auch damals soll ein Risiko von Verletzungen bestanden haben. Einzelne Raketen waren laut EU-Kommission falsch beschriftet. Aufgrund der Gefahren wird immer wieder über ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk in Städten diskutiert. München hat jüngst zumindest die Nutzung von Böllern in der Innenstadt verboten, berichtet tz.de*. Einzelne Händler haben auch schon auf die Debatte reagiert und Feuerwerk aus dem Sortiment geworfen.