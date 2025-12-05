Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
3.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ruhnert will als BSW-Generalsekretär für Geschlossenheit sorgen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der designierte BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert will sich künftig für mehr Geschlossenheit in der zerstrittenen Wagenknecht-Partei einsetzen.

Ruhnert Will Als Bsw-Generalsekretär Für Geschlossenheit Sorgen
Oliver Ruhnert (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich bilde mir ein, dass ich gut erkenne, wer einem Team dabei hilft, erfolgreich zu sein”, sagte er der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe). “Ich trete für eine stärkere Geschlossenheit im BSW an, für eine bessere Kommunikation und in der Außendarstellung für eine weitergehende Programmatik.”

Zum Rückzug von Sahra Wagenknecht aus dem Parteivorsitz sagte er, Wagenknecht werde jetzt das machen, was sie von Anfang an machen wollte. “Nicht Parteiarbeit, die sie aufreibt – wie sie selbst sagt. Sondern sie wird da agieren, wo ihre Stärken sind: politische Gestaltungsarbeit leisten und Ideen entwickeln”, so Ruhnert. “Man könnte das als Think Tank bezeichnen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...
Polizei & Co

Falsche Wasserableser stehlen in Wohnungen in Augsburgs Innenstadt und Göggingen

0
Augsburg - Am heutigen Donnerstag, dem 04. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel