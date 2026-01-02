Newsletter
Rumäne wegen offener Geldstrafe bei Grenzkontrolle auf A93 festgenommen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Bundespolizei nahm am Mittwoch, dem 31. Dezember, auf der Inntalautobahn bei Kiefersfelden einen Rumänen fest. Da er seine Justizschulden in Höhe von rund 2.900 Euro nicht begleichen konnte, verbrachte er die Silvesternacht im Gefängnis.

Grenzkontrolle führt zur Festnahme

Die Beamten kontrollierten in den frühen Morgenstunden des Mittwochs die Passagiere eines Fernreisebusses auf der A93. Dabei wurde bei der Prüfung der Personalien eines rumänischen Staatsangehörigen ein Fahndungstreffer verzeichnet. Das Landgericht Landshut hatte den 55-Jährigen Ende 2023 wegen Körperverletzung verurteilt, wobei ein Restbetrag aus der Geldstrafe und den Verfahrenskosten von knapp 2.900 Euro offen blieb.

Ersatzhaft in Bernau angetreten

Da der Mann die fällige Summe nicht aufbringen konnte, musste er die Ersatzhaft in der Justizvollzugsanstalt Bernau antreten. Er wird die ersten sechs Wochen des neuen Jahres dort verbringen. Zusätzlich informierte die Bundespolizei Rosenheim die italienische Justiz über seine „neue Adresse“, da auch dort nach ihm gesucht wird.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel