Rund 100.000 Euro Schaden – Haus in Ichenhausen nach Brand unbewohnbar

Am Samstag, 10.09.2021, geriet in den frühen Abendstunden in Ichenhausen das Dachgeschoss eines Doppelhauses in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der eingesetzten Feuerwehren Deubach, Hochwang, Günzburg, Ettenbeuren sowie Ichenhausen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 100.000 Euro. Bei dem Vorfall wurden weder die Bewohner noch die eingesetzten Rettungskräfte verletzt. Aufgrund des Sachschadens bleibt das Anwesen jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der KPI Neu-Ulm übernommen.

