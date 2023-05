Rund 150 Rinder und Kälber sterben bei Brand

Am 21.05.2023, kurz vor Mitternacht, wurden die Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Bremberg bei Untrasried im Ostallgäu durch das Bellen ihres Hundes geweckt.

Als diese aufstanden mussten sie feststellen, dass der Kuhstall bereits in Vollbrand stand. Das Anwesen wird durch mehrere Familienangehörige bewohnt. Alle Bewohner konnten sich sofort in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzten. Insgesamt befanden sich ca. 150 Kälber und Rinder in der Stallung. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten nur noch 8 Tiere gerettet werden, der Rest fiel den Flammen zum Opfer. Durch die alarmierten, umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude verhindert werden. Insgesamt waren ca. 160 Einsatzkräfte vor Ort. Bei den Bewohnern des Anwesens bestand kurzzeitig der Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung. Nach einer medizinischen Untersuchung konnten alle Anwohner jedoch vor Ort entlassen werden. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich.

Am Stallgebäude, dessen Dach komplett mit einer PV-Anlage bestückt war und den Gerätschaften entstand ein Sachschaden in einem unteren, 7-stelligen Bereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Kaufbeuren sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die genaue Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandentstehung werden durch das örtlich zuständige K1 der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren übernommen.

