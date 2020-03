Rund 2500 Teilnehmer bei letzter Fridays for Future-Demo in Augsburg

Sie war groß angekündigt worden. Mit bis zu 5000 Teilnehmern hatten die Organisatoren gerechnet, am Ende kamen etwa 2500 Teilnehmer zu der wohl letzten Demonstration von Fridays for Future in Augsburg.

Die Organisatoren von Fridays for Future hatten angekündigt, dass die heutige Demo die wohl letzte in Augsburg sein wird. Mit bis zu 5000 Teilnehmern hatten sie gerechnet, am Ende waren es wohl 2500 die zur Schlusskundgebung auf dem Rathausplatz gekommen waren. Zuvor hatte es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt gegeben.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 75

Im Rahmen der Demo wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Innerhalb einer Woche sollen die für einen Bürgerentscheids notwendigen 11.000 Unterschriften gesammelt werden. Ziel des sogenannten „Radentscheids“ ist es in Augsburg ein besseres, flächendeckendes Radwegenetz mit mehr und besseren Radwegen zu bkeommen.