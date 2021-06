Rund ein Drittel der Augsburger ist vollständig „Corona-geimpft“.

Bis zum Sonntag, 27. Juni, 21 Uhr, wurden in Augsburg 246.218 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 18.069 durch mobile Teams und 137.189 im Augsburger Impfzentrum. 85.906 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 5.054 in Krankenhäusern.

Insgesamt wurden bislang 138.453 Personen in Augsburg geimpft. Davon sind 107.765 und damit rund 36 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft.

Weitere rund zehn Prozent der Bevölkerung haben derzeit die Erstimpfung erhalten.

Somit haben mehr als 46 Prozent der Bevölkerung eine Impfung erhalten.