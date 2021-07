In Anbetracht der zuletzt wieder leicht gestiegenen Anzahl an Corona-

Neuinfektionen, erfreut der Blick auf die Impfstatistik umso mehr.

Bis zum Sonntag, 11. Juli, 21 Uhr, wurden in Augsburg 279.075 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 18.196 durch mobile Teams und 154.671 im Augsburger Impfzentrum. 101.154 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 5.054 in Krankenhäusern.

Insgesamt wurden bislang 155.584 Personen in Augsburg geimpft. Davon sind 123.491 und damit rund 41 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft. Weitere rund 11 Prozent der Bevölkerung haben derzeit die Erstimpfung erhalten. Somit haben rund 52 Prozent der Bevölkerung eine Impfung erhalten.