Rund 47 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft

Rund 47 Prozent der Bevölkerung in Augsburg ist inzwischen vollständig geimpft.

Bis zum Sonntag, 1. August, 21 Uhr, wurden in Augsburg 307.224 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 19.520 durch mobile Teams und 162.220 im Augsburger Impfzentrum. 120.400 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 5.084 in Krankenhäusern.

Insgesamt wurden bislang 165.364 Personen (55 Prozent der Bevölkerung) in Augsburg geimpft. Davon sind 141.860 (47 Prozent) vollständig geimpft. Weitere 23.504 Personen (8 Prozent) haben derzeit die Erstimpfung erhalten.