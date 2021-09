Rund 5.000 Menschen beteiligten sich in Augsburg am Globalen Klimastreik

In zahlreichen deutschen Städten hatten sich am Freitag Menschen anlässlich des globalen Klimastreiks versammelt. Auch in Augsburg hatte es eine Kundgebung gegeben, rund 5.000 Menschen war dazu in die Innenstadt gekommen.

Am Freitag hatten sich nach Schätzungen der Organisatoren rund 5.000 Menschen auf dem Augsburger Ulrichsplatz versammelt, um zwei Tage vor der Bundestagswahl für effektivere Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Nach der Kundgebung waren sie noch mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt marschiert.

„Wir brauchen Klimaretter und keine – leugner, Menschen mit Visionen und keine rückwärtsgewandten Stillstandspolitiker. Ich stehe hier und darf nicht wählen. Aber die Politik der nächsten Jahre soll über meine Zukunft entscheiden. Denkt daran, wenn ihr am Sonntag euer Kreuz setzt“, mahnte die 13-jährige Schülerin Paula Greiter in einer emotionalen Rede vor Beginn des Demonstrationszugs.

Vielen der Teilnehmer gehen die Programme der bei der Bundestagswahl aussichtsreichsten Parteien aber nicht weit genug. Auch damit wollten die Teilnehmer aufmerksam machen.