Rund 50 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft – Landkreis bei 44,5%

Stand gestern sind rund 50 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft.

Bis zum Sonntag, 8. August, 21 Uhr, wurden in Augsburg 315.725 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 20.896 durch mobile Teams und 164.993 im Augsburger Impfzentrum. 124.752 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 5.084 in Krankenhäusern.

Insgesamt wurden bislang 167.592 Personen (56 Prozent der Bevölkerung) in Augsburg geimpft. Davon sind 148.133 (50 Prozent) vollständig geimpft. Weitere 19.459 Personen (7 Prozent) haben derzeit die Erstimpfung erhalten.

Landkreis „hängt“ hinterher

Im Landkreis Augsburg ist die Impfquote noch nicht auf diesem Niveau. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte sind 51,9% der Bürger erst- und 44,5% auch zweitgeimpft (gemesen an der Gesamtbevölkerung).