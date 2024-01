Russischer Militärflieger mit ukrainischen Gefangenen abgestürzt

In der russischen Region nahe der ukrainischen Grenze ist ein russisches Transportflugzeug vom Typ IL-76 mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

Frontverlauf in der Ukraine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

An Bord sollen sich 65 gefangene Soldaten der ukrainischen Armee befunden haben. Außerdem seien sechs Besatzungsmitglieder des Flugzeugs und drei Begleitpersonen in der Maschine gewesen, hieß es weiter.

Eine Kommission der russischen militärischen Raumfahrtkräfte ist den Angaben zufolge zum Unglücksort geflogen, um die Ursachen des Absturzes zu untersuchen.