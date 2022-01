Russland plant umfangreiche Marinemanöver

Russland will im Januar und Februar umfangreiche Marinemanöver durchführen. Es seien unter anderem Einsätze im Mittelmeer, im Atlantik, im Pazifik sowie in der Arktis geplant, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau. Mehr als 140 Schiffe und mehr als 60 Flugzeuge sollen demnach bei den Übungen eingesetzt werden.

Russisches Kriegsschiff, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt sollen etwa 10.000 Soldaten teilnehmen. Die Übungen sollen die Gewässer der an russisches Territorium angrenzenden Meere sowie weitere wichtige Gebiete abdecken, hieß es laut Interfax vom Verteidigungsministerium.