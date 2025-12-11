Rutte warnt: Nato-Länder sind Russlands nächstes Ziel

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat davor gewarnt, dass Russland bei seinen Angriffsplänen nicht mit der Ukraine stoppen wird. “Wir müssen uns über die Bedrohung völlig im Klaren sein: Wir sind Russlands nächstes Ziel”, sagte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Münchener Sicherheitskonferenz in Berlin.

Man sei auch bereits in Gefahr. “Als ich letztes Jahr Nato-Generalsekretär wurde, habe ich davor gewarnt, dass das, was in der Ukraine geschieht, auch den Bündnisstaaten passieren könnte.” Man müsse zu einer “Kriegsmentalität” übergehen. Dazu habe man auch schon wichtige Entscheidungen getroffen.

“Aber dies ist nicht der Zeitpunkt für Selbstbeweihräucherung”, so Rutte. “Ich habe festgestellt, dass zu viele stillschweigend selbstzufrieden sind.” Zu viele spürten nicht die Dringlichkeit, und zu viele glaubten, “dass die Zeit auf unserer Seite ist”. Das sei sie aber nicht. “Jetzt ist es Zeit, zu handeln. Die Verteidigungsausgaben und die Produktion der Bündnispartner müssen rasch erhöht werden.”

“Wir müssen alle akzeptieren, dass wir jetzt handeln müssen, um unsere Lebensweise zu verteidigen”, sagte Rutte. Denn in diesem Jahr sei Russland noch aggressiver, rücksichtsloser und skrupelloser geworden – sowohl gegenüber der Nato als auch gegenüber der Ukraine.