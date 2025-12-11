Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
11.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Rutte warnt: Nato-Länder sind Russlands nächstes Ziel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat davor gewarnt, dass Russland bei seinen Angriffsplänen nicht mit der Ukraine stoppen wird. “Wir müssen uns über die Bedrohung völlig im Klaren sein: Wir sind Russlands nächstes Ziel”, sagte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Münchener Sicherheitskonferenz in Berlin.

Rutte Warnt: Nato-Länder Sind Russlands Nächstes Ziel
Mark Rutte am 11.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Man sei auch bereits in Gefahr. “Als ich letztes Jahr Nato-Generalsekretär wurde, habe ich davor gewarnt, dass das, was in der Ukraine geschieht, auch den Bündnisstaaten passieren könnte.” Man müsse zu einer “Kriegsmentalität” übergehen. Dazu habe man auch schon wichtige Entscheidungen getroffen.

“Aber dies ist nicht der Zeitpunkt für Selbstbeweihräucherung”, so Rutte. “Ich habe festgestellt, dass zu viele stillschweigend selbstzufrieden sind.” Zu viele spürten nicht die Dringlichkeit, und zu viele glaubten, “dass die Zeit auf unserer Seite ist”. Das sei sie aber nicht. “Jetzt ist es Zeit, zu handeln. Die Verteidigungsausgaben und die Produktion der Bündnispartner müssen rasch erhöht werden.”

“Wir müssen alle akzeptieren, dass wir jetzt handeln müssen, um unsere Lebensweise zu verteidigen”, sagte Rutte. Denn in diesem Jahr sei Russland noch aggressiver, rücksichtsloser und skrupelloser geworden – sowohl gegenüber der Nato als auch gegenüber der Ukraine.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerische Polizei verhaftet Kokainhändler in München: 4,5 kg Drogen und Luxusgüter sichergestellt

0
München - Am 2. Dezember 2025 verhafteten Rauschgiftfahnder des...

Neueste Artikel