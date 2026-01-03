Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

RWE fordert vom Bund Ausschreibung der Gas-Kraftwerke bis März

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der größte deutsche Stromerzeuger RWE fordert vom Bund eine schnelle Ausschreibung der Gas-Kraftwerke, um 2030 aus der Kohle aussteigen zu können.

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“RWE will 2030 aus der Kohle raus. Wir wollen drei Gigawatt an neuen Gas-Kraftwerken bauen und haben die Planung trotz der politischen Unsicherheit vorangetrieben. Wir brauchen im ersten Quartal 2026 die Ausschreibung, dann können die ersten Gas-Blöcke bis Ende 2029 in Betrieb gehen”, sagte RWE-Chef Markus Krebber der “Rheinischen Post”. Im Bundeswirtschaftsministerium werde zwar mit Hochdruck gearbeitet, “nun muss Deutschland die Pläne noch bei der EU durchsetzen”, so Krebber.

NRW und RWE wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen. RWE ist bereit, den Tagebau Garzweiler notfalls länger zu betreiben – stellt aber Bedingungen: “2026 wird die Bundesregierung das Ausstiegsdatum überprüfen. Danach ist es eine Entscheidung der Politik, ob sie wünscht, dass unsere Braunkohle-Kraftwerke nach 2030 drei weitere Jahre in die Reserve gehen. Doch dann muss der Staat diese Reserve organisieren und auch die nötigen CO2-Zertifikate bezahlen. Wir halten die Anlagen dann nur noch gegen Kostenerstattung im Auftrag der Regierung bereit”, sagte Krebber weiter.

Beim Personal sorgt RWE für diesen Fall vor: “Wir holen keinen aus der Rente zurück. Aber es würden weniger Mitarbeiter als geplant 2030 über den Bezug von Anpassungsgeld in den Ruhestand gehen. Derzeit haben wir rund 6.000 Mitarbeiter in der Braunkohle. Bis 2030 soll die Zahl auf rund 2.000 sinken”, erklärte Krebber. Für die Ausschreibung der Gas-Kraftwerke forderte der RWE-Chef: “Sie muss schlank sein, die EU sollte kein Jahr vorschreiben, in dem von Erdgas auf grünen Wasserstoff umgestellt werden muss – sondern dies dem Markt überlassen.” Zugleich forderte Krebber: “Und wir brauchen Investitionssicherheit. Da die Blöcke nur einspringen, wenn die Erneuerbaren nicht liefern können, muss es eine Mindestvergütung geben. Dann wird sich in der Ausschreibung der günstigste Bieter durchsetzen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

