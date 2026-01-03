Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
0.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

RWE sieht Gas-Versorgung trotz Wintereinbruch gesichert

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Trotz des Wintereinbruchs sieht der größte deutsche Stromerzeuger RWE die Gas-Versorgung gesichert.

Gaszähler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Bei einem normal kalten Winter hat Deutschland kein Problem beim Gas, die Lieferwege sind stabil. Doch das Energiesystem ist auf Kante genäht, das ist riskant”, sagte RWE-Chef Markus Krebber der “Rheinischen Post”. Zugleich ergänzte er: “Wenn man jeden Winter schaffen will, auch wenn es sehr kalt wird oder es Lieferausfälle gibt, ist es wichtig, die LNG-Terminals auszubauen.” LNG ist Flüssiggas, das Deutschland aus mehreren Ländern erhält.

Krebber erwartet sinkende Gaspreise: “Wir werden nach heutiger Einschätzung gut durch den Winter kommen, das erwartet auch der Markt. Und er erwartet, dass die Gaspreise in den nächsten zwei Jahren sogar sinken, weil das Angebot an Flüssiggas (LNG) sich erhöhen wird.”

Beim Strom erwartet der RWE-Chef 2026 sinkende Preise für die Verbraucher: “Ich gehe für 2026 von stabilen Großhandelspreisen aus. Da der Staat die Netzentgelte bezuschusst, wird es für viele Stromkunden unterm Strich 2026 günstiger werden. Auf mittlere Frist erwarte ich stabile Preise: Erzeugung wird günstiger, Netzentgelte werden teurer.” Unabhängig davon müsse die Industrie strukturell entlastet werden, sagte Krebber mit Blick auf den Industriestrompreis.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Stolpersteine jüdischer Shoah-Opfer in Augsburg geschändet

0
Augsburg – Über die Weihnachtsfeiertage 2025 sind in der...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel