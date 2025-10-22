Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sacharow-Preis geht an Journalisten aus Weißrussland und Georgien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit geht in diesem Jahr an Andrzej Poczobut aus Weißrussland und Msia Amaghlobeli aus Georgien. Das teilte das EU-Parlament am Mittwoch in Straßburg mit.

Sacharow-Preis Geht An Journalisten Aus Weißrussland Und Georgien
EU-Parlament in Straßburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Beide sind Journalisten, die derzeit aufgrund erfundener Anschuldigungen im Gefängnis sitzen, nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben und weil sie sich gegen Ungerechtigkeit ausgesprochen haben”, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Ihr Mut habe sie zu Symbolen gemacht – für den Kampf um Freiheit und Demokratie. “Dieses Haus steht hinter ihnen und hinter all denen, die weiterhin Freiheit fordern.”

Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

