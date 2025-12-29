Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
6 C
London
type here...
Subscribe
Sachbeschädigung am Fahrkartenautomat in Neumarkt St. Veit – Polizei sucht Zeugen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sachbeschädigung am Fahrkartenautomat in Neumarkt St. Veit – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 26. Dezember, meldete die Deutsche Bahn der Bundespolizeiinspektion in Freilassing eine Sachbeschädigung an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Neumarkt St. Veit.

Unbekannte Täter beschädigen Automaten

Eine Streife der Bundespolizei untersuchte den Vorfall vor Ort und sicherte die Spuren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Display des Automaten auf Gleis 1 zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr durch Gewalteinwirkung beschädigt. Dabei wurden Schuhabdrücke festgestellt, die auf Tritte hindeuten. Der Fahrkartenautomat kann derzeit nicht genutzt werden.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Informationen zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen haben, werden gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse bpoli.freilassing@polizei.bund.de oder telefonisch unter 08654 / 7706-0 zu melden.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing ist in mehreren Landkreisen tätig und betreut zahlreiche Bahnhöfe in der Region. Ihre Aufgaben umfassen die Sicherheit an 21 Grenzübergängen und einem großen Streckennetz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...

Neueste Artikel