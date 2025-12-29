Sachbeschädigung am Fahrkartenautomat in Neumarkt St. Veit – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 26. Dezember, meldete die Deutsche Bahn der Bundespolizeiinspektion in Freilassing eine Sachbeschädigung an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Neumarkt St. Veit.

Unbekannte Täter beschädigen Automaten

Eine Streife der Bundespolizei untersuchte den Vorfall vor Ort und sicherte die Spuren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Display des Automaten auf Gleis 1 zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr durch Gewalteinwirkung beschädigt. Dabei wurden Schuhabdrücke festgestellt, die auf Tritte hindeuten. Der Fahrkartenautomat kann derzeit nicht genutzt werden.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Informationen zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen haben, werden gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse bpoli.freilassing@polizei.bund.de oder telefonisch unter 08654 / 7706-0 zu melden.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing ist in mehreren Landkreisen tätig und betreut zahlreiche Bahnhöfe in der Region. Ihre Aufgaben umfassen die Sicherheit an 21 Grenzübergängen und einem großen Streckennetz.