Sachbeschädigungsserie in der Königsbrunn: Täterin festgenommen, Polizei bittet um Hinweise von weiteren Geschädigten

Am 29.09.2023 ereigneten sich in der Richard-Wagner-Straße in Königsbrunn mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Gegen 20.15 Uhr informierte eine Anwohnerin über den Notruf, dass sie beobachtet hatte, wie eine Frau entlang der Straße lief und dabei alle Seitenspiegel der dort abgestellten Autos mit dem Fuß abtrat. Mehrere Streifenwagen der Polizei Bobingen und umliegender Dienststellen wurden daraufhin zum Tatort entsandt. Die Täterin wurde nach einer kurzen Fahndung in der Nähe ihres Wohnorts von den Einsatzkräften angetroffen und in Gewahrsam genommen. Sie wird wegen Sachbeschädigung angezeigt. Derzeit sind der Polizei etwa 20 Fälle bekannt, wobei der Gesamtschaden auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden.