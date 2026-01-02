Sachschäden und Vorfälle in Oberpfalz: Friedlich ins Neue Jahr gestartet trotz Bränden und Bedrohungen

Die Oberpfalz startete überwiegend friedlich in das Jahr 2026, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet. In der Silvesternacht registrierte die Polizei über 300 Einsätze, was im Vergleich zum Vorjahr eine stabile Anzahl darstellt. Die Feieratmosphäre trug dazu bei, dass es lediglich zu wenigen größeren, aber vielen kleineren Bränden, Ruhestörungen, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen kam. Während es im letzten Jahr fünf Angriffe auf Einsatzkräfte gab, wurden dieses Jahr nur zwei Vorfälle verzeichnet, doch bleibt jeder Angriff einer zu viel.

Positives Fazit aus Regensburg

Besonders positiv verlief der Jahreswechsel in der Regensburger Innenstadt. Weniger Personen als in den vergangenen Jahren hielten sich im Bereich der Donauparallele auf. Zudem wurde das Feuerwerksverbot in der Altstadt überwiegend eingehalten. Das Menschenaufkommen normalisierte sich nach Mitternacht, vergleichbar mit einer regulären Samstagnacht in Regensburg.

Größere Brandgeschehen in der Silvesternacht

Brand einer Pergola greift auf Haus über

In Grafenwiesen, Landkreis Cham, brach am Silvesterabend gegen 19:50 Uhr ein Vollbrand in einer Pergola eines Einfamilienhauses aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jedoch hatte er bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, inklusive Balkon und Dachvorsprung. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, allerdings entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Wohnhausbrand in Moosbach

Ein weiteres Feuer ereignete sich gegen 01:45 Uhr in Moosbach, als eine Papiertonne in einem Holzschuppen Feuer fing und auf den Dachstuhl des Hauses übergriff. Auch hier gab es keine Verletzten, aber der Sachschaden beläuft sich auf mindestens sechsstellige Summen.

Brand in Weiden i.d.OPf.

In Weiden brachen gegen 3 Uhr eine Garage und eine Pergola in Flammen aus, die anschließend auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten, doch der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von mindestens sechs Stellen.

Weitere größere Ereignisse

Bedrohung in Oberviechtach

Gegen 03:45 Uhr bedrohte ein 65-jähriger Mann seine 67-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer in Oberviechtach. Nachdem beide die Wohnung verließen, nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest und verhängte ein Kontaktverbot gegen ihn.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Lappersdorf

In Lappersdorf kam es gegen 5 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Mann eine Polizeibeamtin und ihren Kollegen mit Glasflaschen bewarf und bedrohte. Glücklicherweise blieben die Beamten unverletzt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz bedankt sich bei allen Bürgern, die friedlich ins neue Jahr gefeiert haben, und wünscht für 2026 nur das Beste!