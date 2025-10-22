Newsletter
Politik & Wirtschaft
Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat will AfD noch überholen

DTS Nachrichtenagentur
Sven Schulze, designierter CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, will sich von Debatten über Brandmauern und Unvereinbarkeitsbeschlüsse nicht aus der Ruhe bringen lassen. “Ich lasse mich doch nicht verrückt machen von irgendwelchen theoretischen Diskussionen, dann wäre ich ja auch der falsche Kandidat”, sagte Schulze dem Nachrichtenmagazin “Politico”.

Sachsen-Anhalts Cdu-Spitzenkandidat Will Afd Noch Überholen
Sven Schulze am 17.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Trotz eines erheblichen Rückstands in den Umfragen setzt Schulze darauf, bei der Landtagswahl im September 2026 mit der CDU in Sachsen-Anhalt vorn zu liegen. “Uns geht es darum, durch Inhalte in den nächsten elf Monaten hier ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Unser Ziel ist klar, stärkste Kraft zu werden.”

Schulze sagte, es stimme, dass es in Ostdeutschland inzwischen andere Realitäten gebe. “Und dass es wirklich verdammt schwer ist, überhaupt noch eine Mehrheit hier zu organisieren. Das haben wir ja in Thüringen gesehen, das haben wir in Sachsen gesehen.” Aber es lohne sich zu kämpfen und für die eigenen Themen Wähler zu werben: “Das haben wir 2021 gezeigt.”

Auch damals habe die CDU schlechte Umfragewerte gehabt. “Die Menschen sagen mir hier: Herr Schulze, wir wollen nicht über Konstellationen reden, sondern wir wollen mit Ihnen über die Themen reden, die für Sie, die für uns wichtig sind. Und das ist halt der Unterschied zwischen Berlin-Mitte und Magdeburg”, so der CDU-Politiker.

