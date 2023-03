Saisonabschluss der Augsburger Panther – Verdiente Spieler werden vor zahlreichen Fans verabschiedet

Es war eine enttäuschende Saison für die Augsburger Panther und ihre Fans. Platz 14 in der Schlusstabelle bedeutet höchstwahrscheinlich nach 29 Jahren den Abstieg. Dennoch war die Treue der Fans ungebrochen. Auch am Samstag kamen zahlreiche Anhänger um sich bei einem Saisonabschluss von ihrem Team. Besonders langjährige, verdiente Spieler die den Club nun verlassen, standen im Fokus.

147.732 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in dieser DEL-Hauptrunde zu den Partien der Augsburger Panther ins Curt-Frenzel-Stadion. Eine durchschnittliche Stadionauslastung von 85,4 % ist der zweitbeste Wert der gesamten Liga, im Schnitt waren es 5.276 Fans bei den Heimspielen. Die Treue war, trotz eines zwischenzeitlichen Stimmungsverbotes, war ungebrochen. Die Fans des AEV mussten dabei einiges ertragen. 40 Niederlagen in 56 Spielen bedeuteten am Ende Rang 14, der Klassenerhalt hängt jetzt vom Saisonausgang in der DEL2 ab. Ein deutlicher Umbruch im Team wird notwendig sein. Mit Kapitän Brady Lamb (462 Spiele), David Stieler (350), Adam Payerl (243) und John Rogl (230) werden die Schwaben in jedem Fall verlassen und wurden verabschiedet. Gut möglich, dass man auch Torhüter Dennis Endras nicht mehr im AEV-Trikot zu sehen bekommt. Der frühere Nationalkeepeer ließ die Gelegenheit für einen Abschied aber verstreichen und meldete sich per Videobotschaft. Der Urlaub hatte sich nicht verschieben lassen, so die Kernaussage. Beim treuen Anhang kam dies nicht gut an.