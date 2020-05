Saisonendspurt | DFL terminiert die letzten Spiele – FCA zweimal sonntags

Am Mittwochnachmittag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die restlichen Spieltage der Saison terminiert. Im Saisonendspurt muss der FC Augsburg zweimal am Sonntag ran.

Nachdem der FCA am Sonntag, 7. Juni, (18.00) den 1. FC Köln empfängt, steht noch eine weitere Englische Woche an. Zunächst sind die Fuggerstädter erneut am Sonntag, 14. Juni (15.30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 zu Gast, ehe es am Mittwoch, 17. Juni, (20.30 Uhr) in der WWK ARENA gegen die TSG 1899 Hoffenheim geht.

Zum Abschluss der Englischen Woche muss der FCA am Samstag, 20. Juni, (15.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf ran.

Im letzten Spiel der Saison empfangen die Rot-Grün-Weißen am Samstag, 27. Juni, (15.30 Uhr) RasenBallsport Leipzig. An den letzten beiden Spieltagen finden alle Partien zeitgleich am Samstagnachmittag statt.