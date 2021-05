Die Flotte der deutschen Bodensee- Schifffahrt ist in Saison gestartet. Um 9 Uhr legte in Konstanz ein erstes Schiff zur Fahrt in Richtung Friedrichshafen ab. Vor den Pfingstferien rechnet man mit einem eher geringen Interesse. Es gilt vorerst ein reduzierter Notfall-Fahrplan. An Bord gilt Maskenpflicht, die Gastronomie ist auf den Kiosk-Verkauf beschränkt. Touristische Fahrten zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz sind nicht möglich