Salman Rushdie Bei Auftritt In Den Usa Angegriffen

Der Autor Salman Rushdie ist bei einem Auftritt im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. US-Medien berichteten am Freitag, ein Mann sei in dem gemeinnützigen Chautauqua-Zentrum auf die Bühne gestürmt und habe auf Rushdie eingeschlagen oder möglicherweise auch eingestochen, als dieser gerade vorgestellt wurde.

Rushdie war 1989 wegen seines Werkes „Die satanischen Verse“ im Iran in Abwesenheit von Staatschef Chomeini mittels einer Fatwa zum Tode verurteilt worden. Begründet wurde diese Fatwa damit, das Buch sei „gegen den Islam, den Propheten und den Koran“. Chomeini rief die Muslime in aller Welt zur Vollstreckung auf. Eine iranische Stiftung setzte ein Kopfgeld von zunächst einer Million US-Dollar aus.

Foto: Salman Rushdie, über dts Nachrichtenagentur