FCA-Fans sollten sich im August den Samstagnachmittag blocken. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nämlich am Freitag die ersten sieben Spieltage der Bundesliga-Saison 2022/23 zeitgenau terminiert. Und der FCA bestreitet seine ersten vier Saisonspiele im August alle am Samstagnachmittag.

Das erste Bundesliga-Spiel von Cheftrainer Enrico Maaßen gegen den SC Freiburg steigt am Samstag, 6. August, um 15.30 Uhr in der WWK ARENA. Auch die folgenden Spiele in Leverkusen (13. August), gegen den FSV Mainz 05 (20. August) und in Hoffenheim (27. August) werden am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Im September geht es dann mit dem fünften Spieltag am Sonntag, 4. September, (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter, ehe der FCA am Freitag, 9. September, (20.30 Uhr) zum SV Werder Bremen reist. Der FC Bayern München ist schließlich am Samstag, 17. September, (15.30 Uhr) wieder am Samstagnachmittag in der WWK ARENA zu Gast.

Hier geht es zum Download des FCA-Spielplan Saison 2022-2023

Aktuell läuft der Dauerkarten-Verkauf, bei dem sich FCA-Fans ein Abo für die ganze Saison sichern können. Wann der Tageskartenverkauf für die ersten Spiele startet, wird der FCA rechtzeitig bekannt geben.