Innenstadt – Am vergangenen Freitag (22.03.2024) entzog sich ein 20-jähriger Radfahrer einer Polizeikontrolle in der Riedinger Straße.

Gegen 23.00 Uhr fiel der Radfahrer einer Polizeistreife auf, da er mit Schlangenlinien und Bierflasche in der Hand unterwegs war. Als die Beamten den Radfahrer kontrollieren wollten, missachtete er die Anhaltesignale und entfernte sich in Richtung Wasserwerk. Als die Straße nicht mehr weiterging, fuhr der Radfahrer unvermittelt die Böschung zum Senkelbach hinunter, in dem er samt Fahrrad offenbar auch landete. Als die Beamten am Ufer ankamen, um dem Radfahrer zu helfen, war dieser samt Fahrrad nicht mehr da. Daraufhin veranlassten die Beamten umgehend eine Absuche des Bereichs, bei der u.a. auch die Berufsfeuerwehr Augsburg unterstütze und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Der Mann konnte trotz umfangreicher Suche zunächst nicht aufgefunden werden.

Im Rahmen weiterer Abklärungen identifizierten die Beamten den Radfahrer und trafen den 20-Jährigen schließlich mit ein paar Kratzern aber sonst wohlbehalten an seiner Wohnanschrift an. Er räumte die Flucht ein.