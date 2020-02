Sanders bei Demokraten-Vorwahl in Nevada klar vorne

Bernie Sanders hat die Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Nevada offenbar klar gewonnen. Laut übereinstimmenden Prognosen mehrerer US-Sender kommt der als linksgerichtet geltende US-Senator mit einem klaren Vorsprung auf den ersten Platz. Dahinter folgt Ex-US-Vizepräsident Joe Biden vor Iowa-Sieger Pete Buttigieg, Elizabeth Warren sowie Amy Klobuchar.

US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Vor allem Biden war Beobachtern zufolge nach seinem schwachen Abschneiden in Iowa und New Hampshire auf ein gutes Ergebnis in Nevada angewiesen. Die nächsten Vorwahlen finden am 29. Februar in South Carolina statt, bevor dann am sogenannten Super Tuesday am 3. März ein Großteil der Delegiertenstimmen verteilt wird.