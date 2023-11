Spitzenreiter FC Würzburger Kickers bleibt in der Regionalliga Bayern klar auf Kurs in Richtung Meisterschaft. Das Team von Trainer Marco Wildersinn landete am 19. Spieltag einen 6:2 (1:1)-Kantersieg gegen die U 23 des FC Augsburg und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Auch nach dem 19. Saisonspiel sind die Unterfranken weiterhin ohne Niederlage (15 Siege, vier Remis).