Sanierung der Donauwörther Mangoldschule – Zügige Umsetzung der Arbeiten ist in vollem Gange

Die Pläne zur umfangreichen Sanierung der Mangoldschule werden derzeit mit Hochdruck umgesetzt und dabei Klassenzimmer, Flure und Treppenhäuser nach technischen und pädagogischen Gesichtspunkten modernisiert.

Die Sanierung umfasst unter anderem eine zukunftsfähige Netzwerkinfrastruktur mit WLAN-

Access-Points, um das digitale Lernen in allen Klassenzimmern weiter auszubauen. Jedes

Klassenzimmer erhält eine eigene Regelung, um bei Bedarf die Temperatur in einzelnen

Klassenzimmern bzw. am Nachmittag absenken zu können. Hinzu kommen hocheffiziente

und tageslichtabhängige LED-Deckenbeleuchtungen, Schallschutzdecken sowie eine

kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die dezentrale Lüftungsanlage

sorgt dabei für eine CO2-abhängige Frischluftzufuhr – all dies trägt zu einer guten

Lernatmosphäre bei.

Das Konzept für die zeitliche Abfolge der Bauarbeiten wurde im Vorfeld gemeinsam mit der

Schulleitung ausgearbeitet. So werden die Arbeiten stockwerksweise parallel zum

Schulbetrieb abgewickelt. In jedem Bauabschnitt ziehen hierzu zeitweise drei

Unterrichtsräume in mobile Klassenzimmer um, die in unmittelbarer Nähe auf dem

Pausenhof aufgestellt sind.

Die Fertigstellung soll pünktlich zum 70-jährigen Schuljubiläum im Herbst 2022 erfolgen.