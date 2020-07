Sanierung des Bürgerhaus Pfersee wird mit einer Million Euro vom Freistaat gefördert

„Die dringend erforderliche Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses in Pfersee wird mit einer Million Euro aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020 von Bund und Freistaat Bayern gefördert“, erklärt der Augsburger Abgeordnete Johannes Hintersberger, MdL anlässlich der gestrigen Mitteilung von Staatsministerin Kerstin Schreyer, Mdl. „Die Aufwertung und Qualifizierung sozialer Einrichtungen in den Städten und Gemeinden ist ein wichtiges Anliegen der Bayerischen Staatsregierung. Mit dieser Projektförderung unterstützt das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr die bayerischen Kommunen bei der Verbesserung der sozialen Integration und stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft“, so Hintersberger weiter.

Das Bürgerhaus Pfersee soll zeitgemäß umgebaut werden. Es soll barrierefrei zugänglich gemacht werden und neue Veranstaltungsräume erhalten. Der Augsburger Stadtrat hat nach eingehenden Beratungen in den Fachausschüssen und mehreren Bürgergesprächen auf seiner Sitzung am 20.02.2020 die Sanierung und Erweiterung beschlossen. Seit Jahrzehnten ist das Bürgerhaus Pfersee in der Stadtberger Straße ein beliebter Begegnungsort. 2018 hatte die Begegnungsstätte rund 1450 Buchungen von externen Gruppen. Hinzu kommen noch die vom Bürgerhaus Pfersee entwickelten und organisierten eigenen Angebote für den Stadtteil, wie eine Kinderbetreuung. Hintersberger dankt allen, die sich für eine funktions- und stadtteilpassende Entwicklung des Bürgerhauses engagiert haben und nannte namentlich hier den Pferseer Stadtrat Bernd Zitzelsberger.

„Ich freue mich sehr, dass die beantragte Förderung nun bewilligt worden ist und damit ein wichtiger, planungssichere Schritt der Finanzierung erreicht wurde,“ dankt Hintersberger, MdL für die Mitteilung der Staatsministerin.