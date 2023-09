Sanitäter geschlagen, Polizisten bespuckt – Aggressiver Mann geht in Augsburg-Pfersee Einsatzkräfte an

Am gestrigen Montag hat ein 43-Jähriger in der Körnerstraße in Augsburg-Pfersee einen Sanitäter angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einer 41-Jährigen, woraufhin die Polizei und der Rettungsdienst gerufen wurden. Vor Ort zeigten beide Personen ein äußerst aggressives Verhalten und mussten voneinander getrennt werden.

Dabei schlug der 43-Jährige unerwartet einem Sanitäter ins Gesicht und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten, als sie ihn fesselten. Die 41-Jährige war ebenfalls äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte mehrfach die Polizeibeamten und spuckte nach einem von ihnen. Da die 41-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation war, wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, sowie Bedrohung.