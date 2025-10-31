Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Santiano dominieren Album-Charts – Dardan neu in Single-Charts

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Santiano steht mit “Da braut sich was zusammen” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist das neunte Nummer-eins-Album der Shanty-Rock-Band. Das Album-Podium komplettieren Taylor Swift (“The Life Of A Showgirl”) und Bruce Springsteens Remastered-Version seiner 80er-Jahre-Platte “Nebraska” (drei).

Santiano Dominieren Album-Charts - Dardan Neu In Single-ChartsDardan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Swift steht in den Single-Charts mit “The Fate Of Ophelia” weiterhin an der Spitze vor dem “KPop Demon Hunters”-Hit “Golden” von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami. Die drei stärksten neuen Chartbeiträge steuern die Deutschrap-Acts Aymen und Amo alias Aymo (“Bleib stark”, fünf), Bobby Vandamme und Azet (“Brazil Funk Freestyle 2”, 13) sowie Dardan (“Drama”, 21) bei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel