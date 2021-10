Santiano neu an der Spitze der Album-Charts

Die Folkband Santiano steht mit ihrem Album „Wenn die Kälte kommt“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf dem zweiten Rang stieg die Gruppe Revolverheld mit ihrem Album „Neu erzählen“ neu ein.

Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Schlager-Ikone Roland Kaiser belegt mit „Weihnachtszeit“ neu Rang drei. Die Single-Charts führt der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit „Shivers“ an, der in der Vorwoche noch Platz vier belegt hatte. Platz zwei geht an die englische Indie-Rockband Glass Animals mit „Heat Waves“, die sich von Rang drei verbessern.

The Kid Laroi & Justin Bieber rutschen hingegen mit „Stay“ von Platz zwei auf drei ab. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.