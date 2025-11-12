Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SAP will trotz KI weltweit mehr Stellen aufbauen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der deutsche Softwarekonzern SAP hat die Gefahr eines Stellenabbaus durch den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Unternehmen zurückgewiesen. “Wir haben derzeit nicht die Absicht, zu reduzieren”, sagte Muhammad Alam, Produktvorstand bei SAP, dem Wirtschaftsmagazin “Capital”. “Wenn keine äußeren Einflüsse dazwischenkommen, werden wir dieses Jahr wachsen, und das wird vermutlich auch ein bisschen weitergehen.”

Sap Will Trotz Ki Weltweit Mehr Stellen Aufbauen
SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dies gelte, obwohl jeder einzelne Softwareentwickler mithilfe der Technologie im “exponentiellen Maß” effizienter werde. “Das bedeutet, wir können die Stärken unserer Mitarbeiter produktiver nutzen”, sagte Alam.

SAP hatte in den vergangenen Jahren punktuell – auch in Deutschland – Stellen abgebaut. Insgesamt allerdings ist deren Zahl im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen. Den Abbau bezeichnete Alam als “inkrementelle Optimierungen”, die vor allem auf eine veränderte Nachfrage der Kunden zurückgegangen seien.

Eine Bedrohung seines Geschäftsmodells durch KI-erzeugte Software sieht der SAP-Vorstand nicht. “Wir haben Zehntausende Kunden, die uns erlauben, ihre Daten anonymisiert und aggregiert zu nutzen”, sagte Alam. “Damit lässt sich ein Modell bauen, das es mit Blick auf die Daten nirgendwo auf der Welt gibt.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel