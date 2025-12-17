Sattelzug in Vollbrand auf A96 bei Buchloe – Gesamtschaden von 160.000 Euro, Fahrer im Krankenhaus

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, kam es auf der Autobahn A96 zu einem Brand eines Sattelzugs. Der 56-jährige deutsche Fahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Lindau unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Buchloe-Ost Rauch auf der rechten Fahrzeugseite bemerkte. Der Fahrer konnte den Sattelzug noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen, bevor die Flammen hochschlugen.

Feuerwehr verhindert größeren Schaden

In kürzester Zeit stand die Zugmaschine in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Buchloe konnte das Feuer jedoch eingedämmt werden, sodass der mit etwa 25 Tonnen getrockneter Hackschnitzel beladene Sattelauflieger nicht in Brand geriet. Der Fahrer wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchvergiftung zur Kontrolle in ein Klinikum gebracht.

Verkehrssperrung und Bergungsarbeiten

Zur Sicherheit der Rettungskräfte und zur Absicherung der Gefahrenstelle sperrte die Feuerwehr Landsberg die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau komplett. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Buchloe-Ost abgeleitet. Ein hinzugezogenes Fachunternehmen übernahm die Bergung des teilweise ausgebrannten Sattelzugs. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf mindestens 160.000 Euro geschätzt. Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Sperrung der Autobahn dauerte mehrere Stunden an.