Saturn Friedberg öffnet wieder seine Türen – Schutz von Kunden und Mitarbeitern hat weiterhin oberste Priorität

Anzeige | Die Inzidenz sinkt und damit dürfen sich Kunden über Lockerungen freuen. So darf auch der Saturn Friedberg seine Kunden wieder im Markt begrüßen: Gemäß der gültigen Landesverordnung öffnet der Markt ab 25.05.2021 wieder bis auf weiteres – ohne Termin und ohne vorherigen Corona-Test – dafür selbstverständlich unter Einhaltung umfassender Schutz-, Hygiene- und Quadratmeterregeln. Darüber hinaus haben Kunden auch weiterhin die Möglichkeit, den „Click&Collect“ Service, also das Abholen onlinebestellter Waren im Markt vor Ort, zu nutzen – hierfür braucht es auch weiterhin keinen Corona-Test.

„Wir freuen uns, unsere Kunden wieder vor Ort begrüßen und beraten zu dürfen. Ab sofort können unsere Kunden wieder zu unseren aktuellen Öffnungszeiten, Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr und Freitag + Samstag von 10 bis 20 Uhr bei uns im Markt einkaufen“, so Geschäftsführer Jochen Griesbeck. „Selbstverständlich haben der Schutz und die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter weiterhin oberste Priorität.“

Dabei gelten alle vorgeschriebenen und empfohlenen Abstands-, Hygiene- und Quadratmeterregeln. Die maximale Kundenanzahl wird dabei über eine digitale Einlasskontrolle, dem sogenannten „Smart Entrance Manager“, geregelt. Mittels KI-gesteuerter Sensortechnik wird in Echtzeit die Anzahl der Personen erfasst, die den Markt betreten und verlassen. Auf dieser Grundlage zeigt ein Display am Markteingang an, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen und steuert die Zutrittserlaubnis mit selbsterklärenden, farblichen Anzeigen nach dem Ampelprinzip.

Abholstation bleibt bestehen

Wer lieber online bestellen und die Produkte im bzw. am Markt abholen möchte, kann dies selbstverständlich auch weiterhin tun. „Mit unserem Click&Collect-Service können unsere Kunden nach wie vor online bestellte Produkte vor Ort an der speziell eingerichteten Abholstation abholen. Hierfür braucht man keinen Corona-Test“, so Jochen Griesbeck. Auch dort hat die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter höchste Priorität. So müssen Kunden einen Sicherheitsabstand einhalten und einen geeigneten Mund-Nasenschutz tragen. Zudem sollten sie das Desinfektionsmittel benutzen. Die Station ist am Markt ausgeschildert und mit einer bargeldlosen Kasse ausgestattet. Darüber hinaus sind auch telefonische Bestellungen unter 0821-79470 weiterhin möglich.

Service-Leistungen

Auch Service-Leistungen, wie beispielsweise Reparaturen von Smartphones und Tablets, werden wieder regulär im Markt angeboten, genauso wie der Umtausch von Produkten. „Darüber hinaus können Kunden weiterhin Elektrogroßgeräte bei uns im Markt bestellen und sich diese bequem nach Hause liefern lassen. Bei der Lieferung direkt vom Markt nach Hause können sie zudem auch gleich eine Montage dazu buchen“, erklärt Jochen Griesbeck. Wenn gewünscht, nehmen die Mitarbeiter außerdem die Altgeräte zur fachgerechten Entsorgung mit – sofern dies bei der Bestellung angegeben wurde.

Da sich die Situation aktuell schnell ändern kann, empfiehlt der Geschäftsführer seinen Kunden, sich vor dem Einkauf über das Angebot des Marktes auf der speziell eingerichteten Corona-Infoseite im Onlineshop von Saturn unter https://www.saturn.de/de/shop/coronainfos.html sowie auf der individuellen Seite des Marktes zu informieren.