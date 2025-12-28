Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
6.7 C
London
type here...
Subscribe
Saunabrand in Aitrang: Einsatzkräfte verhindern Gebäudeschaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Saunabrand in Aitrang: Einsatzkräfte verhindern Gebäudeschaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 27. Dezember 2025, kam es in der Tegelbergstraße in Aitrang zu einem Brand in einer privaten Sauna. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 16.45 Uhr, dass der Elektroofen der Sauna Feuer gefangen hatte und informierte umgehend die Integrierte Leitstelle (ILS) Allgäu.

Schneller Einsatz der Feuerwehren verhindert Schlimmeres

Durch die sofortige Alarmierung rückten die Feuerwehren aus Aitrang, Ruderatshofen, Huttenwang und Unterthingau mit circa 25 Einsatzkräften aus. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert wurde.

Erste Ermittlungen vor Ort

Neben der Feuerwehr wurde auch die Polizeiinspektion Marktoberdorf durch die ILS alarmiert. Vor Ort übernahm eine Streifenbesatzung der PI die ersten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an der Sauna und den umliegenden Kellerräumen wird auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag geschätzt.

Keine Verletzten, aber weiterer Ermittlungsbedarf

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm noch am Abend der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen. Die Weiterbearbeitung des Falls liegt nun beim zuständigen Fachkommissariat der KPI Kempten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Politik & Wirtschaft

Ex-Diplomat Kovrig warnt vor China-Schock

0
Der China-Experte und Ex-Diplomat Michael Kovrig sieht im chinesischen...
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel