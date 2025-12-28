Saunabrand in Aitrang: Einsatzkräfte verhindern Gebäudeschaden, keine Verletzten

Am Samstag, den 27. Dezember 2025, kam es in der Tegelbergstraße in Aitrang zu einem Brand in einer privaten Sauna. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 16.45 Uhr, dass der Elektroofen der Sauna Feuer gefangen hatte und informierte umgehend die Integrierte Leitstelle (ILS) Allgäu.

Schneller Einsatz der Feuerwehren verhindert Schlimmeres

Durch die sofortige Alarmierung rückten die Feuerwehren aus Aitrang, Ruderatshofen, Huttenwang und Unterthingau mit circa 25 Einsatzkräften aus. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert wurde.

Erste Ermittlungen vor Ort

Neben der Feuerwehr wurde auch die Polizeiinspektion Marktoberdorf durch die ILS alarmiert. Vor Ort übernahm eine Streifenbesatzung der PI die ersten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an der Sauna und den umliegenden Kellerräumen wird auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag geschätzt.

Keine Verletzten, aber weiterer Ermittlungsbedarf

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm noch am Abend der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen. Die Weiterbearbeitung des Falls liegt nun beim zuständigen Fachkommissariat der KPI Kempten.