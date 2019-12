Der Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V. richtet am 21.11.2020 die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der der Zwölf-Apostel-Halle in Augsburg-Hochzoll aus.

Nach 10 Jahren intensiver Aufbauarbeit mit all seinen Höhen und Tiefen haben sich die Verantwortlichen des SAV entschlossen, einen hochkarätigen Wettkampf nach Augsburg zu holen. Dieser Wettkampf ist wie der Sport einzigartig und wird die Zuschauer sicherlich so begeistern wie diejenigen, die den Sport seit Kindesbeinen an ausüben oder als Eltern teilhaben.

Anfang unseres Jahrtausends war der letzte Wettkampf dieser Art in Augsburg und diejenigen, die schon grau gefärbtes Haar tragen dürfen erinnern sich sicherlich an die Weltmeisterschaft der Sportakrobatik 1990 in Augsburg, die ebenfalls vom Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll ausgetragen wurde. Das war damals ein Kraftakt, der Dank der tatkräftigen Unterstützung des Sport- und Bäderamtes perfekt organisiert über die Bühne ging.

Die Planungen für die DM 2020 laufen an

Der notwendige Wettkampfboden ist avisiert, die Halle jetzt schon reserviert und die Organisationsmannschaft gebildet. Die Planungen laufen an und Augsburg darf sich auf einen spannenden Wettkampf freuen. Der offizielle Verkauf der Eintrittskarten erfolgt ab Mai. Preise geben wir dann frühzeitig bekannt.