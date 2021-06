Produktbezeichnung:

Scented Stamper Pens 8 Pack

Typ:

Bedarfsgegenstände

Hersteller (Inverkehrbringer):

Primark Mode Ltd. & Co. KG, Kennedyplatz 2, 45127 Essen

Grund der Warnung:

In den violetten Stiften ist eine Überschreitung des gesetzlich festgelegten Grenzwertes für Benzylalkohol festgestellt worden. Dies kann bei bereits sensibilisierten Personen zu allergischen Reaktionen führen.

Betroffene Länder:

Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein