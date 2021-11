Schäden nach Wildscheinjagd in Gundelsdorf

Am Samstag den 06.11.2021 flüchteten bei Gundelsdorf mehrere Schweine aus einem Maisfeld, als dieses abgeerntet wurde und im Zuge dessen durch die örtliche Jägerschaft eine Drückjagd stattfand.

Vier Schweine flüchteten dabei in Gärten und Häuser in Gundelsdorf. Ein Wildschwein geriet dabei in einen umschlossenen Garten und konnte sich daraus nicht mehr befreien. Es richtete dort Schäden an und verletzte die Hunde der Grundstücksbesitzer leicht. Einige andere Grundstücke wurden ebenfalls durch die anderen Schweine beschädigt, die panisch durch Gundelsdorf flohen. Das im Grundstück gefangene Wildschwein konnte erlegt werden.

Die Bilanz war eine leicht verletzte Person, drei leicht verletzte Hunde und mehrere Sachschäden an Grundstücken und Häusern.

Sachschäden, die durch die Schweine verursacht wurden, können beim örtlichen Jagdpächter gemeldet werden.

