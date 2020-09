Schäuble gesteht Fehler bei Wiedervereinigung ein

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat Fehler beim Wiedervereinigungsprozess eingestanden. „Wir haben uns zu wenig in die Menschen, die 40 Jahre lang in einem anderen Teil Deutschlands gelebt haben, und auch in diesen anderen Staat, hineinversetzt“, sagte der einstige bundesdeutsche Verhandlungsführer beim Einigungsvertrag dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Man habe nicht hinreichend verstanden, was für ganz andere Erfahrungen die Ostdeutschen hatten.

Verlauf der Berliner Mauer, über dts Nachrichtenagentur

„Man lernt zunehmend als Westdeutscher, dass wir 1990 offenbar geglaubt haben, wir wüssten, wie`s geht. Bei uns hat die Demokratie ja wunderbar funktioniert.“ Sabine Bergmann-Pohl (CDU), die Präsidentin der ersten und letzten frei gewählten DDR-Volkskammer und damit auch das letzte Staatsoberhaupt des untergegangenen Landes, entgegnete: „Sie müssen sich einfach in Menschen hineinversetzen, die vorher unter einer Käseglocke gelebt haben, wo der Staat alles für sie geregelt hat. Das veränderte sich bruchartig 1990.“

Die Menschen seien in die Freiheit entlassen worden und „nicht darauf vorbereitet“ gewesen. „Nur kann ich nicht mehr hören, wenn mir Leute sagen, es hätte damals langsamer gehen müssen, man hätte Menschen vorbereiten müssen. Alles Quatsch.“

Bezogen auf die Flüchtlingskrise sagte Bergmann-Pohl der Zeitung: „Es gibt gute Argumente, warum wir nicht alle Flüchtlinge aufnehmen können. Es gibt so viele Gutmenschen bei uns, die sich von heute auf morgen eine bessere und schönere Welt wünschen.“ Aber man lebe „nicht auf Wolke sieben“. Auf die Frage nach dem gegenwärtigen Zustand der Presse sagte Schäuble: „Es gibt in der öffentlichen Meinung, auch in der veröffentlichten, schon einen starken Trend zum Mainstream. Das hat mit der unglaublichen Fülle von Informationen und dem Informationswettlauf zu tun.“

Da werde die Auswahl, welche Nachrichten er wahrnehme und aufnehme, immer schwieriger. „Aber es braucht einen Fokus.“ Dabei zu helfen bleibe die Aufgabe der Presse.

„Sachlich gegen skandalös – man muss versuchen, Widerstandskräfte zu mobilisieren, wenn man da nicht im Mainstream enden möchte.“