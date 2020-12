Schalke bestätigt Gross-Verpflichtung

Christian Gross ist neuer Cheftrainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Der Schweizer habe einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben, teilte der Verein am Sonntag mit und bestätigte damit entsprechende Berichte aus der vergangenen Woche. Das Trainer-Team komplettieren werden demnach die bisherigen Assistenten Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter. „Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalke-Fans, über dts Nachrichtenagentur

Gross habe sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten könne. „Christian Gross wird die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen, davon sind wir überzeugt“, so Schneider. Schalke steht in der Bundesliga aktuell mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Königsblau hat in der Liga in dieser Saison bislang kein Spiel gewonnen, viermal unentschieden gespielt und neun Partien verloren.