Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.7 C
London
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Scharping will Helmpflicht für Fahrradfahrer

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach einer deutlichen Zunahme von Fahrradunfällen im Straßenverkehr und verunfallten Fußgängern an Ampeln und anderen Lichtanlagen, fordern Verkehrsexperten aus Politik und Verbänden jetzt harte Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit und längere Ampel-Grünphasen für Fußgänger.

Scharping Will Helmpflicht Für FahrradfahrerFahrradfahrer und Rollerfahrer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir brauchen eine Helmpflicht für alle Radfahrer”, sagte der Ehrenpräsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Rudolph Scharping, der “Bild”. Nur so seien sie bei schweren Unfällen besser geschützt. Auch an Schulen will Verkehrsexperte Scharping noch mehr und noch bessere Verkehrserziehung erreichen. “Analog zum Blitzer-Marathon sollte die Polizei einmal pro Jahr einen Park-Marathon durchführen, dabei mit verstärkten Kontrollen das Parken in der zweiten Reihe ahnden und so ein Bewusstsein für die damit verbundenen Gefahren bei Autofahrern schaffen”, sagte Scharping.

Wie die “Bild” weiter schreibt, fordern die beiden BSW-Verkehrsminister aus Brandenburg (Detlef Tabbert) und Thüringen (Steffen Schütz) in einem gemeinsamen Positionspapier eine “Ampel-Revolution” und wollen die “Ampelphasen verlängern, um Fußgänger zu schützen, ohne mehr Stau zu produzieren”. In dem Positionspapier (Titel: “Initiative für mehr Verkehrssicherheit durch längere Ampelphasen”) heißt es:, dass die Grünphasen der Fußgängerampeln für Millionen Bürger zu kurz und damit eine Gefahr seien. “Immer mehr Menschen beschweren sich über dieses zentrale Problem der Verkehrspolitik, denn sie haben Schwierigkeiten, in der zur Verfügung stehenden Zeit aktuell geltender Grünphasen die Fahrbahn sicher zu überqueren.”

Laut den Ministern nimmt das Problem “in einer alternden Gesellschaft (…) nicht ab, sondern zu”. Dabei haben sie nicht nur Senioren im Blick, wollen auch “Kinder, mobilitätseingeschränkte Menschen und Eltern mit Kinderwagen” vor zu kurzen Grünphasen an Ampeln in Deutschland schützen. Ihr Ziel: Die Menschen sollen “angstfrei und sicher die Straßen überqueren können”. Damit dabei keine Staus entstehen, “sollten die Grünphasen im selben Maß wie für Fußgänger parallel auch für Autofahrer verlängert werden”, heißt es in dem Positionspapier. Jetzt wollen die beiden BSW-Minister zur “nächstmöglichen Verkehrsministerkonferenz einen gemeinsamen Antrag zur Verlängerung der Ampelphasen auf die Tagesordnung setzen”.

