Schauspieler Fritz Wepper gestorben

Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Fritz Wepper ist tot. „Fritz ist friedlich eingeschlafen“, sagte seine Frau der „Bild“. Der TV-Star starb demnach am Montagmorgen im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern.

Verleihung Bayerischer Verdienstorden im Antiquariat der Muenchener Residenz, Frank Hoermann/Sven Simon/ddp via dts Nachrichtenagentur

Wepper spielte bereits als Kind in mehreren Sendungen des Bayerischen Rundfunks mit und trat auch auf der Bühne auf. International wurde er 1959 durch den Antikriegsfilm „Die Brücke“ bekannt. Aber vor allem seine Rolle als Inspektor Harry Klein in den Krimiserien „Der Kommissar“ und „Derrick“ war für seine Karriere prägend – er spielte die Figur von 1969 bis 1998. Er spielte auch danach noch in zahlreichen Produktionen mit, unter anderem in der Serie „Um Himmels Willen“ sowie der Fernsehreihe „Mord in bester Gesellschaft“.

Der Schauspieler litt bereits länger unter gesundheitlichen Problemen. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Wepper inzwischen in ein Hospiz verlegt wurde.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder zum Tode von Fritz Wepper

„Die Nachricht vom Tod von Fritz Wepper macht mich tief betroffen. Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken. Er machte zahlreiche Filme und vor allem Fernsehserien zu großen Erfolgen – und blieb dabei seiner Heimat München und Bayern immer treu. Nun ist er mit seinem Bruder Elmar wieder im Himmel vereint. Fritz Weppers Rollen begeisterten Millionen von Menschen: Sei es zu Beginn seiner Karriere im Antikriegsfilm „Die Brücke“, dann bei „Der Kommissar“ und „Derrick“ und später bei „Um Himmels Willen“. Die vielen Auszeichnungen während seiner Karriere und der bayerische Verdienstorden unterstreichen das. Fritz Wepper war wie sein Bruder Elmar ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne. Ihm gelang es, unsere Heimat in Film und Fernsehen authentisch zu verkörpern. Seine beeindruckende Präsenz auf der Leinwand und im Fernsehen suchte ihresgleichen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Bayern wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“